Кособоков: сильнейшее землетрясение эквивалентно ядерному взрыву

Заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков рассказал в эфире радио Sputnik о том, можно ли предсказать землетрясения.

По словам собеседника, указать конкретное место и время землетрясения невозможно. Но несмотря на это, прогнозы делать необходимо.

"После сильнейших землетрясений мира повторные толчки могут продолжаться еще несколько лет. Безусловно, это все результат взаимодействия внутри земли, и тут человек не может ничего с этим сделать. Стоит сравнить энергию землетрясения и того, что производит человечество. Так, энергия землетрясения 2004 года в Индийском океане равна силе ядерного взрыва", — заявил Владимир Кособоков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, несмотря на то, что предугадать все землетрясения невозможно, большинство прогнозов чаще всего оправдывается.



