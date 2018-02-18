Сафонов о профессиях будущего: конкурентом компьютеру будет творчество

Как соотносится искусственный интеллект и профессии будущего и какие профессии будут с ним конкурировать? Своим мнением на этот счет с радио Sputnik поделился проректор Российской Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.





"С искусственным интеллектом будут конкурировать творческие профессии. Бродского никакой робот не заменит, художника, композитора и актера заменить не может. Поэтому профессии будущего будут связаны с развитием интеллекта, с его творческими способностями", — отметил Сафонов в интервью радио Sputnik.