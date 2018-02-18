12:33 18 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
© Sputnik. Александр Натрускин

Сафонов о профессиях будущего: конкурентом компьютеру будет творчество

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Как соотносится искусственный интеллект и профессии будущего и какие профессии будут с ним конкурировать? Своим мнением на этот счет с радио Sputnik поделился проректор Российской Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"С искусственным интеллектом будут конкурировать творческие профессии. Бродского никакой робот не заменит, художника, композитора и актера заменить не может. Поэтому профессии будущего будут связаны с развитием интеллекта, с его творческими способностями", — отметил Сафонов в интервью радио Sputnik.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участница бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро
Неделя в объективе: битва апельсинов и карнавал в Рио
В Дании амурская тигрица решила пройти по тонкому льду
Прогулка амурской тигрицы по тонкому льду закончилась провалом
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia