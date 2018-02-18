Сафонов о профессиях будущего: конкурентом компьютеру будет творчество

Как соотносится искусственный интеллект и профессии будущего и какие профессии будут с ним конкурировать? Своим мнением на этот счет с радио Sputnik поделился проректор Российской Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Координатор проекта "Русская классика" в Абхазии Алла Мокрицкая и российский театральный режиссер Гарольд Стрелков рассказали в интервью радио Sputnik о целях и задачах проекта "Русская классика".
Администрация президента США прямо признала, что нынешняя кризисная ситуация в политической жизни страны вызвана не внешними, а исключительно внутренними факторами. Россия неоднократно заявляла о своем невмешательстве в избрание Дональда Трампа главой Белого дома.
Пасха в этом году попадает на 8 апреля. Православные начинают поститься за семь недель до Светлого Воскресения Христова.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.
Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.
Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?
Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?
Политолог объяснил, почему при президенте Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане у исламистских движений нет шансов стать влиятельной силой.
Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.