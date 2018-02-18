Ирина Генералова о комфортном и разнообразном питании в пост

О том, как можно сделать омлет без яиц или котлеты без мяса, о питании в пост, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала эксперт по здоровому питанию, консультант по аюрведе (науке жизни и долголетия) Ирина Генералова.

"Пост можно соблюдать очень комфортно и не сколько не отказывать себе в привычных блюдах. Можно очень легко сделать замену привычной пище животного происхождения. Например, омлет без яиц. Он делается на фасолевом отваре. Он очень полезен, если его смешать с гороховой мукой и добавить туда все привычные специи. Или, например, котлету. Вместо мяса можно взять чечевицу или овощи. Если грамотно использовать специи, то пища будет вкуснее", — рассказала Ирина Генералова в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

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