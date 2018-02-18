Ирина Генералова о комфортном и разнообразном питании в пост

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О том, как можно сделать омлет без яиц или котлеты без мяса, о питании в пост, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала эксперт по здоровому питанию, консультант по аюрведе (науке жизни и долголетия) Ирина Генералова.
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Начальник отдела культуры Гулрыпшского района Валентина Пицевич рассказала Sputnik, что поездка детского ансамбля "Кудры" в Ленинградскую область состоялась по приглашению муниципального сельского образования Щеглово с которой у Гулрыпшского района существует соглашение о сотрудничестве.
В понедельник, территория Абхазии под влиянием выноса тепла с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.
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Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?
Политолог объяснил, почему при президенте Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане у исламистских движений нет шансов стать влиятельной силой.
Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.