18:14 19 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Артур Сепян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сепян: для круглосуточной работы реанимации детской больницы Абхазии нет кадров

Радио
Получить короткую ссылку
3810

О наиболее острых проблемах Республиканской детской больницы в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий отделением реанимации Артур Сепян.

"Я, мои коллеги и главврач больницы всегда говорим, что основная наша проблема в том, что в детской больнице всего один реаниматолог. Если ребенок в тяжелом состоянии попадет в больницу, а меня там не окажется, пока я приеду, неизвестно что может произойти. Главная проблема заключается в том, что мы не можем создать круглосуточного дежурства реаниматолога. Мне приходится постоянно выезжать во внеурочные часы в больницу. Главная проблема – это кадры. В детскую реанимацию никто не хочет. Когда я работал в реанимации в Ереване, нас работало трое дежурных врачей и мы еле успевали, а здесь мне приходится одному работать", — сказал Артур Сепян. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова
    Охота на оборотня

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел искоренить коррупцию и избавиться от оборотней в погонах.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
    Телефонный террорист

    Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге – чем не угодила "телефонному террористу" популярная торговая сеть?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Самые уникальные мосты мира
Истребитель-перехватчик А-50У
Экипажи А-50У наводят истребителей-перехватчиков на "противников"
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia