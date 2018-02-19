Сепян: для круглосуточной работы реанимации детской больницы Абхазии нет кадров

"Я, мои коллеги и главврач больницы всегда говорим, что основная наша проблема в том, что в детской больнице всего один реаниматолог. Если ребенок в тяжелом состоянии попадет в больницу, а меня там не окажется, пока я приеду, неизвестно что может произойти. Главная проблема заключается в том, что мы не можем создать круглосуточного дежурства реаниматолога. Мне приходится постоянно выезжать во внеурочные часы в больницу. Главная проблема – это кадры. В детскую реанимацию никто не хочет. Когда я работал в реанимации в Ереване, нас работало трое дежурных врачей и мы еле успевали, а здесь мне приходится одному работать", — сказал Артур Сепян.