21:59 19 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Черток
© Sputnik. Валерий Мельников

Черток о безопасности на транспорте: сотрудникам досмотра нужно оружие

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Насколько эффективно обеспечивается безопасность граждан на вокзалах, пристанях и в аэропортах и перед какими вызовами стоит система транспортной безопасности в местах массового нахождения людей, рассказал на пресс-конференции в Sputnik замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Владимир Черток.

Россия внесла новый закон  в Государственную Думу о необходимости наделить оружием гражданской самообороны подразделения  транспортной безопасности.  

"Защита объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства достаточно разветвленная, многофункциональная, многоступенчатая и понятно, что сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности – это последний рубеж, на котором можно остановить какую-то угрозу. Самая проблемная для нас – это террористическая угроза. В последнее время наиболее актуальным на всех видах транспорта и за рубежом, и в России является появление террористов-смертников.  Выявление этих людей и принятие своевременных мер является наиболее актуальным. Предложения, которые касаются оснащения сотрудников сил транспортной безопасности служебным огнестрельным оружием  или специальными средствами достаточно продуманные. Россия прошла определенный опыт оснащения сотрудников на воздушных судах. Мы от этого опыта отошли, хотя спецслужбы других стран, как например, США, до сих пор используют воздушных маршалов, которые летают на борту воздушного судна с оружием. А по российскому законодательству в кабине воздушного судна не должно быть оружия для того, чтобы исключить любые виды угроз", — заявил Черток в ходе  пресс-конференции в Sputnik на тему "Транспорт: усиление мер безопасности в местах массового нахождения людей".

Он также отметил, что специалисты, работающие в сфере обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в настоящее время работают достаточно эффективно с точки зрения выявления и обнаружения запрещенных к перевозке веществ и предметов. Только за последний год было выявлено и изъято 247 единиц огнестрельного оружия. Выявляются также взрывные устройства, всевозможные боеприпасы, огнеопасные вещества, поэтому необходимо применять меры к организаторам этих перевозок, считает эксперт. 

"Люди, работающие при досмотре, являются последним рубежом, они лично персонально несут ответственность за защиту пассажиров и граждан, которые находятся в терминалах. Они первые, кто могут пострадать, поэтому нужно дать им какой-то инструмент, который бы позволил  защитить не только себя, но и защитить всех граждан, которые находятся  в месте массового скопления людей. Мировой опыт показывает, что это нужно делать на всех этапах", — считает Владимир Черток. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова
    Охота на оборотня

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел искоренить коррупцию и избавиться от оборотней в погонах.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и инфраструктурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
    Телефонный террорист

    Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге – чем не угодила "телефонному террористу" популярная торговая сеть?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Самые уникальные мосты мира
Урок выживания: автоэкскурсия по опасным перекресткам Сухума
Урок выживания: "автоэкскурсия" по опасным перекресткам Сухума
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia