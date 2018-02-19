Черток о безопасности на транспорте: сотрудникам досмотра нужно оружие

Насколько эффективно обеспечивается безопасность граждан на вокзалах, пристанях и в аэропортах и перед какими вызовами стоит система транспортной безопасности в местах массового нахождения людей, рассказал на пресс-конференции в Sputnik замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Владимир Черток.

Россия внесла новый закон в Государственную Думу о необходимости наделить оружием гражданской самообороны подразделения транспортной безопасности.

"Защита объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства достаточно разветвленная, многофункциональная, многоступенчатая и понятно, что сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности – это последний рубеж, на котором можно остановить какую-то угрозу. Самая проблемная для нас – это террористическая угроза. В последнее время наиболее актуальным на всех видах транспорта и за рубежом, и в России является появление террористов-смертников. Выявление этих людей и принятие своевременных мер является наиболее актуальным. Предложения, которые касаются оснащения сотрудников сил транспортной безопасности служебным огнестрельным оружием или специальными средствами достаточно продуманные. Россия прошла определенный опыт оснащения сотрудников на воздушных судах. Мы от этого опыта отошли, хотя спецслужбы других стран, как например, США, до сих пор используют воздушных маршалов, которые летают на борту воздушного судна с оружием. А по российскому законодательству в кабине воздушного судна не должно быть оружия для того, чтобы исключить любые виды угроз", — заявил Черток в ходе пресс-конференции в Sputnik на тему "Транспорт: усиление мер безопасности в местах массового нахождения людей".

Он также отметил, что специалисты, работающие в сфере обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в настоящее время работают достаточно эффективно с точки зрения выявления и обнаружения запрещенных к перевозке веществ и предметов. Только за последний год было выявлено и изъято 247 единиц огнестрельного оружия. Выявляются также взрывные устройства, всевозможные боеприпасы, огнеопасные вещества, поэтому необходимо применять меры к организаторам этих перевозок, считает эксперт.

"Люди, работающие при досмотре, являются последним рубежом, они лично персонально несут ответственность за защиту пассажиров и граждан, которые находятся в терминалах. Они первые, кто могут пострадать, поэтому нужно дать им какой-то инструмент, который бы позволил защитить не только себя, но и защитить всех граждан, которые находятся в месте массового скопления людей. Мировой опыт показывает, что это нужно делать на всех этапах", — считает Владимир Черток.