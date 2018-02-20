Волков о выборах президента России в Абхазии

О работе участковых избирательных комиссий, об организации выборов президента РФ в Абхазии для гостей страны в эфире радио Sputnik рассказал председатель территориальной избирательной комиссии по организации голосования за пределами территорий РФ Василий Волков.

"Избирательных участковых комиссий стало больше. Мы таким образом стараемся приблизить избирательные комиссии к избирателям. Чем больше будет избирательных комиссий, тем ближе они будут находиться к избирателям, тем легче и удобнее будет избирателям воспользоваться своим конституционным правом. Количество избирателей практически не меняется. У нас на консульском учете за пределами территории России всего примерно 1 миллион 900 тысяч человек, а в Абхазии примерно 90 тысяч граждан имеют право голосовать. Но сколько из них придут на избирательные участки – это дело избирателей", — сообщил Волков.

Василий Волков рассказал и о том, что граждане России, которые во время выборов будут отдыхать в Абхазии, смогут принять участие в выборах.