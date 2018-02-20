Мастер спорта Анастасия Погосова о самбо: у меня не было выбора

Мастер спорта Республики Абхазия по самбо Анастасия Погосова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, каких усилий ей стоит добиваться успехов в спорте.

"Мастера спорта я выполнила благодаря соревнованиям в Армавире, где проходил чемпионат Юга России, в котором принимали участие девушки от 18 лет и старше. Я вошла в тройку в своей весовой категории и тем самым выполнила норматив мастера", — рассказала спортсменка в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Робертом Джопуа.

На вопрос о том, как она пришла в спорт и стала заниматься борьбой, Анастасия рассказала, что у нее не было выбора, так как отец ее является заслуженным тренером Республики Абхазия.

"Мама рассказывает, что я в детстве любила драться. У меня два брата. Отец, видя, что я могу их одолеть, разрешил мне тренироваться", — сказала Погосова.

Согласно единой спортивной классификации Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту и на основании ходатайства Федерации дзюдо и самбо Анастасии Андреевне Погосовой присвоено звание "Мастер спорта Республики Абхазия по самбо".

Анастасия Погосова — член сборной команды России по дзюдо, неоднократная победительница первенств Южного Федерального округа (ЮФО) России по дзюдо и самбо, серебряный призер первенства России 2014 года. (ЦС "Динамо"), участница Кубка Европы по дзюдо 2013 года (в составе команды РФ), победительница и призер Международных турниров, многократная чемпионка Открытых первенств Абхазии по дзюдо и самбо.