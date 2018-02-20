19:19 20 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Анастасия Погосова
© Sputnik

Мастер спорта Анастасия Погосова о самбо: у меня не было выбора

Радио
Получить короткую ссылку
2230

Мастер спорта Республики Абхазия по самбо Анастасия Погосова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, каких усилий ей стоит добиваться успехов в спорте.

"Мастера спорта я выполнила благодаря соревнованиям в Армавире, где проходил чемпионат Юга России, в котором принимали участие девушки от 18 лет и старше. Я вошла в тройку в своей весовой категории и тем самым выполнила норматив мастера", — рассказала спортсменка в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Робертом Джопуа.

На вопрос о том, как она пришла в спорт и стала заниматься борьбой, Анастасия рассказала, что у нее не было выбора, так как отец ее является заслуженным тренером Республики Абхазия.

"Мама рассказывает, что я в  детстве любила драться. У меня два брата. Отец, видя, что я могу их одолеть, разрешил мне тренироваться",  — сказала Погосова.

Согласно единой спортивной классификации Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту и на основании ходатайства Федерации дзюдо и самбо  Анастасии Андреевне Погосовой присвоено звание "Мастер спорта Республики Абхазия по самбо".

Анастасия Погосова — член сборной команды России по дзюдо, неоднократная победительница первенств Южного Федерального округа (ЮФО) России по дзюдо и самбо, серебряный призер первенства России 2014 года. (ЦС "Динамо"), участница Кубка Европы по дзюдо 2013 года (в составе команды РФ), победительница и призер Международных турниров,  многократная чемпионка Открытых первенств Абхазии по дзюдо и самбо.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Модель Анастасия Чия
    До смерти красива

    Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy" и "GQ": Sputnik узнал новые подробности громкого убийства, потрясшего Кишинев.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Работа фотографа Л. А. Бородулина Парад. Открытие стадиона в Лужниках, г. Москва, 1956
Олимпийская жизнь в объективе лучшего спортивного фотографа Льва Бородулина
Извержение вулкана в Индонезии
Проснулся: раскаленный пепел извергается из жерла вулкана в Индонезии
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia