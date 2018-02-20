Гаспарян: для Турции признание геноцида равносильно демонтажу государственности

Армянское государство должно упорно и кропотливо работать над процессом международного признания геноцида армян Турцией.

Признание Турцией геноцида армян в Османской империи равносильно демонтажу нынешней турецкой государственности. Об этом в эфире радио Sputnik заявил политический обозреватель Армен Гаспарян.

По его словам, нынешняя Турция во многом считает себя правопреемником Османской империи, и в правящих кругах очень сильны пантюркистские настроения. Собственно по этой причине Анкара сегодня активно поддерживает Азербайджан, ибо это вытекает из идеологии пантюркизма.

"Поэтому для этих людей признать страшные, трагические события 1915 года – это просто означает демонтировать собственную государственность. Давайте будем честными – ни один турецкий политик к этому не готов", — сказал он.

Гаспарян считает, что в свое время советская власть допустила серьезную ошибку, завуалировав вопрос геноцида и убрав его "на обочину мировой истории".

Он считает, что над процессом международного признания этого преступления нужно работать упорно и кропотливо. Не будет Турция признавать, пока не будет жесткой позиции мирового сообщества.



