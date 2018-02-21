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Станислав Тарасов
© Фото: Screenshot: Информационное Агентство REGNUM

Тарасов о Саудовской Аравии: женщины в бизнесе – изменения в духе Ататюрка

Радио
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Востоковед Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik рассказал о том, что благодаря послаблениям для женщин в Саудовской Аравии, эта ближневосточная страна начала движение в сторону Запада.

В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать свой бизнес без разрешения их опекунов-мужчин. Об этом заявили в Министерстве коммерции и инвестиций королевства.

Отныне жительницы страны смогут беспрепятственно подавать документы на регистрацию фирм без письменного и нотариально заверенного разрешения мужчин. Этот документ отныне не будет обязательным при соответствующем обращении женщины в местные органы власти Саудовской Аравии.

В соответствии с системой опеки и попечительства в Саудовской Аравии женщины обязаны предоставлять документ, подписанный их опекуном, обычно в лице мужа, отца или брата, когда подают любую государственную документацию, в том числе для того, чтобы путешествовать.

"То, что сейчас делает Саудовская Аравия, — колоссальные изменения в духе Ататюрка. Напомню, что в 20-х годах прошлого века, после создания Турецкой республики Мустафа Кемаль тоже предпринял реформы по эмансипации женщин, которым разрешалось перейти на европейский стиль одежды, был открыт доступ к обучению в вузах, к ряду государственных должностей. Эти шаги Саудовской Аравии — безусловно движение в сторону Запада", — заявил эксперт в интервью радио Sputnik.




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