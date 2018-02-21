Бондаренко: Россию считают Европой народы, знакомые с ней три поколения

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большая часть французов (65%), 46% немцев и более половины британцев (52%) не считают Россию Европой. Только в Польше значительная часть респондентов – более трех четвертей (77%) – уверены, что Россия относится к Европе. Люди старшего возраста (35+), а также люди с высоким уровнем образования чаще считают Россию частью Европы.

"Это продолжение той системы раздела мира, который появился в Европе по итогам Второй мировой войны, и никуда он не девался. Как бы поляки и политические элиты Польши не ненавидели Россию и не пытались внедрить в польские массы принцип, что Россия – это дикий зверь, с которым надо воевать, простые люди помнят, кто освободил Польшу. Польшу освободили русские, советские войска. То же самое помнят восточные немцы. Поэтому мы видим вот это разделение в Германии – половина на половину. Французы же находятся под информационным прессингом. Получается, что Россию считают Европой те народы, которые были знакомы с Россией на протяжении хотя бы трех последних поколений. Россию надо воспринимать как часть Европы в том смысле, насколько она влияет на европейские дела", — отметил Бондаренко в эфире радио Sputnik.