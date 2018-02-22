Адлейба: выпускники Сухумского художественного училища – гордость Абхазии

"Официально училище было открыто в 1934 году. После обстоятельного разговора профессора Петербургской академии художеств с Нестором Лакоба был решен вопрос об открытии Сухумского художественного училища. В 1941 году училище закрыли. Училище не работало до 60-х годов. После того как Марина Ефремовна Эшба возглавила Союз художников Абхазии, в 1967 году училище вновь было открыто. У его истоков стояли первые выпускники Тбилисской академии художеств. Училище становится в центре внимания. Оно состоялось как один из вузов среднеспециального уровня, оно славилось за пределами Абхазии. Все известные художники Абхазии – выпускники нашего заведения. Во время Отечественной войны народа Абхазии училище якобы функционировало, находилось в плачевном состоянии, им руководили нацисты, по другому нельзя сказать. Многие наши выпускники погибли во время войны. В 1993 году училище продолжило свою работу под руководством Виталия Лакрба. Сделали все, чтобы заведение не было закрыто, к этому подключились все наши видные художники. И училище прогрессирует, процветает. Сегодня мы можем гордиться выпускниками нашего училища", — отметил Адлейба.

Подробности слушайте в подкасте.