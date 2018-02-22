Тарба: в экспедициях "Горной Абхазии" поможет Русское географическое общество

"Фондом "Горная Абхазия" уже намечен ряд экспедиций, и в первую очередь мы надеемся получить от Русского географического общества экспертную поддержку, поддержку специалистов, волонтеров, которые позволят нам реализовать эти экспедиции. Мы надеемся, что это соглашение станет новым этапом в развитии самого фонда. Для нас большая честь — подписание соглашения с Русским географическим обществом. В ближайшее время в Совете Федераций пройдет встреча, в рамках которой будет создана парламентская рабочая группа по поддержке проектов движения "Послы доброй воли Абхазии" и, в частности, проекта фонда "Горная Абхазия". У нас уже запланирована исследовательская археологическая экспедиция к горному массиву Химса, где мы нашли более двухсот древних строений. Также мы надеемся на участие Русского географического общества в поисковых экспедициях к местам боев Второй мировой войны", — отметил Тарба.

Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом в среду в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов и руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.