Квеквескири о Международном кинофестивале в Абхазии: будет иметь эффект

"15 фильмов будут отобраны из разных стран Европы, 25 фильмов из постсоветского пространства. Отбираются короткометражные фильмы до 30 минут. Мы смотрим на режиссуру, на то, о чем этот фильм. Мы хотели охватить как можно больше стран, но было прислано два хороших фильма из Франции, и мы не смогли сделать выбор в пользу только одного. Есть фильмы из Бельгии, Испании, Великобритании. Главным условием фестиваля является присутствие хотя бы одного представителя фильма, будь то режиссер, актер или оператор", — сообщил Квеквескири.

Теймураз Квеквескири выразил уверенность в том, что фестиваль кино будет иметь эффект.