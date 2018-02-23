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Академик Российской академии естественных наук Вадим Мальцев.
© Фото: ЗАО "Керамзит"

Мальцев об опасности вэйпов: канцерогены раздражают дыхательную систему

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Об опасных веществах, содержащихся в стиральных порошках и новомодных вэйпах, в интервью Sputnik рассказал доктор химических наук, академик Российской академии естественных наук Вадим Мальцев.

"Фосфат натрия – это основной фосфат, который используется в моющих средствах. Чем меньше его, тем лучше. Есть еще в них онионы, они хорошо моют, но являются очень опасными. Они накапливаются в организме. Например, натриевая соль, очень сильный аллерген. В этом плане передовой страной является Германия, где фосфорсодержащие стиральные порошки вообще выведены из употребления, также в Норвегии. Появляются и новые угрозы, на которые не очень обращают внимание. Распространяется в курительной системе помимо табака так называемые вэйпы. Особенно это распространено среди глупой молодежи. Эти курительные смеси выделяют формальдегид и другие канцерогены. И никто не поднимает тревогу, никакого противодействия этому нет. Я на этом вопросе специализируюсь. Например, в состав вэйпов входит глицерин, который при нагревании образует канцероген, раздражающий дыхательные пути", — отметил в интервью радио Sputnik Вадим Мальцев.





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