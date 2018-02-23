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Гварамия: в Абхазии востребованы инженеры, железнодорожники и авиаторы

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О том, как формируется рынок профессий в Абхазии, о перспективных специальностях в ближайшем будущем, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия.

"Если говорить о подготовке специалистов в республике Абхазия, то есть две категории – это государственный заказ и общественный заказ. Долгое время складывалась практика, что большинство выпускников школ шли на популярные специальности. Чаще всего это были гуманитарные направления – экономика, юриспруденция. Еще одно популярное направление – медицина. Оно является очень важным и востребованным, в этом как раз положительная динамика. Вообще в кавказских республиках медицинское направление довольно популярное среди выпускников школ. За послевоенное время в Абхазии создался довольно большой дефицит инженеров. Но люди стали анализировать рынок профессий. Инженеры даже без опыта сейчас нарасхват, уже с третьего-четвертого курса вуза они трудоустроены. И заработная плата у них довольно высокая. Очень востребованы специалисты в сфере строительства, информационных технологий. Сейчас нет ни одного учреждения, где не нужен специалист IT-сферы. На самом деле, людей с образованием не так много. Государство сегодня заинтересованно в таких перспективных направлениях, как морское сообщение, транспортное и железнодорожное сообщение. Перспективным направлением является и авиасообщение", — рассказал Дмитрий Гварамия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 




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