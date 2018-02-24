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Максим Мелинти
© Sputnik Miroslav Rotari

Мелинти: постящимся к диете нужно добавить молитвы и помощь ближнему

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Настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти в эфире радио Sputnik Молдова рассказал о том, можно ли считать постом обычное воздержание от переедания.

"У меня были знакомые, которые ничего не ели в течение дня, только помидорку, кусочек хлеба и воду. Но в то же время они не ходили в храм. Но это просто диета. Это не может считаться постом. Человек просто следит за своим весом, очищается от холестерина, вредных продуктов. Нужно воспитывать в себе чувство любви, толерантности и прощения. Надо молиться, помогать ближнему. Именно такие ингредиенты нужно добавить к обычной диете, которые практикуют некоторые", — прокомментировал в эфире радио Sputnik Молдова Мелинти.

После Прощеного Воскресенья для православных христиан наступил Великий пост — 40 дней перед праздником Светлой Пасхи. Подробный комментарий настоятеля слушайте в аудиофайле.

 

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