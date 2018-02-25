Боликов: бытовая химия с хлором - боевое отравляющее вещество

Норвежские ученые после проведения 22-летних экспериментов, в которых принимали участие более 6000 человек, пришли к выводу, что у тех людей, которые часто используют чистящие средства, риск заболевания астмой увеличивается до 40%. Вред постоянных уборок с применением чистящих средств исследователи приравняли к ежедневному выкуриванию пачки сигарет.

"Бытовая химия содержит несколько компонентов, которые вредно влияют на дыхательные пути. Это всем известные аммиак, хлор. Эти вещества из бытовой химии переходят в газообразное состояние и человек может вдыхать пары хлора и аммиака. Если вы пользуетесь такими едкими соединениями, то необходимо все работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Это первое правило, которое написано на всех упаковках бытовой химии. Если все это попадает на кожу и в глаза, то может возникнуть очень сильное раздражение. То есть любые хлорсодержащие препараты превращаются в соединения, почти как боевые отравляющие вещества. Поэтому вся хлорсодержащая химия, с моей точки зрения, достаточно опасна. Исключение составляют хлористый натрий – обычная соль и карбонат натрия – сода. Чтобы заработать стму, нужно иметь к ней генетическую предрасположенность. А средства бытовой химии как раз эту предрасположенность и проявляют", — рассказал Болибок в интервью радио Sputnik.



