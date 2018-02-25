Калистратова о воспитании из мальчиков достойных мужчин

О том, как нужно воспитывать из мальчиков настоящих мужчин в эфире радио Sputnik рассказала детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.
Семеро абхазских спортсменов приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Ростовской области по косики каратэ. Соревнование проходило в Ростове-на-Дону 24 и 25 февраля.
Церкви называют нарушением "статус-кво" действия мэрии, которая требует от них платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов, и уже приступила к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы.
В феврале 1947 года абхазские ученые Георгий Дзидзария, Константин Шакрыл, Баграт Шинкуба написали письмо в Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, в котором говорилось о многочисленных нарушениях прав абхазского народа.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.