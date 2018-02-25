Калистратова о воспитании из мальчиков достойных мужчин

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Два золота и три серебра: абхазские каратисты на первенстве в Ростове Семеро абхазских спортсменов приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Ростовской области по косики каратэ. Соревнование проходило в Ростове-на-Дону 24 и 25 февраля. 55

Храм гроба Господня в Иерусалиме закрылся в знак протеста Церкви называют нарушением "статус-кво" действия мэрии, которая требует от них платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно храмов, и уже приступила к арестам счетов, потребовав неустойку за предшествующие годы. 23