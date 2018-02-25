Карди оглы о детском боксе: до вручения перчаток долгий этап

"У нас заведено, что после того, как ребенок пошел в первый класс, его можно приводить в секцию бокса. Хотя, сейчас мировая практика говорит о том, что можно уже в пять лет приводить детей в бокс, но это не значит, что они придут и сразу начнут выходить на ринг и боксировать с соперниками. Первоклашки, которые к нам приходят, проходят большой этап до того, как им вручат перчатки, чтобы они уже выходили на ринг и боксировали. К этому нужно готовиться очень долго. Бокс очень полезен для развития ребенка. В нем нужно очень много и быстро думать. Прежде чем ребенка записать на бокс, мы отправляем его на физкультурный диспансер, где он проходит обследование, и врач дает соглашение о том, что ребенок здоров и может приступать к тренировочному процессу. Только когда мы видим, что ребенок может защищаться, понемногу приучаем его к боксированию", — рассказал Альберт Карди оглы в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

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