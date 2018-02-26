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Олег Дмитриев
© Фото: Олег Дмитриев

Дмитриев о победе российских хоккеистов: соперники были удобны друг другу

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Спортивный обозреватель агентства Sputnik и заядлый хоккейный болельщик Олег Дмитриев прокомментировал на радио Sputnik Беларусь победный матч российской хоккейной сборной над командой Германии, а также ход всего хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

Национальная сборная России по хоккею выиграла зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, победив в финале хоккейного турнира сборную Германии. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян, победная шайба была заброшена в овертайме молодым игроком Кириллом Капризовым. Россия впервые за 26 лет выиграла золото Олимпиады в хоккее.

"Немцы были для нас удобными соперниками. Это не Канада, которая взвинтила бы скорость, не Чехия, которую мы обыграли их же оружием, и не Швеция, которая действовала бы рационально. Это вышли свежие молодые немцы, голодные до шайб, голодные до всего. Главное, чего не получалось наладить нам, это командная игра на высоких скоростях. Усталость чувствовалась на протяжении предыдущих двух встреч. По-видимому, дело в том, что самые сильные наши хоккеисты отыграли каждый по 60 матчей каждый за свой клуб в КХЛ, приехали на Олимпиаду и выиграли ее", — сказал Дмитриев в эфире радио Sputnik Беларусь.

Обозреватель Sputnik также выразил мнение, что победа в этой Олимпиаде случилась во многом благодаря тому, что в сборной России очевидна преемственность в команде. Когда многие говорят о сплаве молодости и опыта в спорте, это происходит в российском хоккее уже сейчас.




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