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Александр Гусев
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Гусев о статье New York Post о хоккеистах: умозаключения Запада обречены

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После победы российской сборной по хоккею над Германией, New York Post опубликовало новость с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Американские власти и подконтрольные им СМИ не оставляют попыток дискредитировать Россию, отметил в интервью Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

"Эта оценка показывает, что американские власти и подконтрольные им СМИ фактически не оставляют попыток дискредитировать Россию, российский спорт, и Олимпиаду в целом, потому что победа, как они говорят "хоккейной команды без страны", бросает тень не только на Россию, она бросает тень, достаточно серьезную, на все олимпийское движение. СМИ просто заигрались, честно говоря, в том числе и мировые,  конечно, подконтрольные, аффилированные США, полагая что, беспрецедентное давление на Россию поможет им как-то заявить о себе, продвинуть свои попытки властвовать над миром, модерировать все процессы, в том числе не только политические, экономические, но и в сфере спорта.  Но я должен успокоить заокеанских правителей — подобного рода инсинуации, как правило, не проходят. Люди понимают, что за этой победой стоит Россия, это наши хоккеисты, они представляли не только себя, но нашу родину, поэтому любые умозаключения американцев, их партнеров по западной Европе обречены в целом на провал. Да, жалко, что наши спортсмены не прошли с флагом на завершение олимпиады. Но наши хоккеисты поставили жирную точку на олимпиаде в целом и показали всему миру, что Россия — это та страна, с которой необходимо считаться", – сказал Алексей Гусев в эфире радио Sputnik.




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    Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.

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