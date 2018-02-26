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Станислав Тарасов
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Тарасов о применении химоружия в Сирии: Запад хочет действовать чужими руками

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Есть данные, позволяющие утверждать, что применяют химическое оружие или угрожают применением химоружия радикальные исламистские группировки, чтобы потом все это свалить на Дамаск, отметил в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Боевики в Восточной Гуте готовят провокации с применением химического оружия, чтобы обвинить правительственные силы в использовании отравляющих веществ против мирного населения. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сегодня сделал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Есть данные, позволяющие утверждать, что применяет химическое оружие и ли угрожает применением химоружия как раз радикальные исламистские группировки, чтобы потом все это свалить на Дамаск. Это связано с тем, что действительно меняется ситуация в Сирии. С одной стороны, она становится более сложной, с другой стороны – уравнение упрощается, но наступают новые фазы, когда в игру вступают крупные силы. Открыто заявляют о своих претензиях США. Таким образом западные игроки будут пытаться действовать чужими руками, ибо сюжет с химическим оружием не случайный и провокационный. Мифы о химическом оружии устраивают, прежде всего США и определенные страны из международной коалиции, которую возглавляет Вашингтон.  Вполне возможно объективно, косвенно правда, в этом заинтересован Израиль, потому что речь идет об обострении ситуации в самой Сирии", — отметил политолог в эфире радио Sputnik




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