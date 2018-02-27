11:55 27 Февраля 2018
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Михаил Осадчий
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Осадчий: язык можно сохранить только преподаванием его в школах

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Проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий рассказал радио Sputnik, как сохранить малые языки.

"На земле очень много языков на грани исчезновения. Надо, чтобы малые языки жили, а для этого их надо популяризировать. Например, преподавать на них в той же школе", — отметил Михаил Осадчий в эфире радио Sputnik.





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