Осадчий: язык можно сохранить только преподаванием его в школах

"На земле очень много языков на грани исчезновения. Надо, чтобы малые языки жили, а для этого их надо популяризировать. Например, преподавать на них в той же школе", — отметил Михаил Осадчий в эфире радио Sputnik.



