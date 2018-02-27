Осадчий: язык можно сохранить только преподаванием его в школах

"На земле очень много языков на грани исчезновения. Надо, чтобы малые языки жили, а для этого их надо популяризировать. Например, преподавать на них в той же школе", — отметил Михаил Осадчий в эфире радио Sputnik.
Проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий рассказал радио Sputnik, как сохранить малые языки.
"На земле очень много языков на грани исчезновения. Надо, чтобы малые языки жили, а для этого их надо популяризировать. Например, преподавать на них в той же школе", — отметил Михаил Осадчий в эфире радио Sputnik.
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Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.