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Ксения Ирисова-Багапш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Багапш об арт-маркете в Сухуме: формирование таких сообществ улучшает жизнь

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В Международный женский день 8 марта в Сухуме состоится арт-маркет. Данное мероприятие задало социальный ориентир для многих жителей республики, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия автор идеи и организатор уже шестого арт-маркета Ксения Ирисова-Багапш.

"Арт–маркет – горизонтальное мероприятие, это значит, что в нем может принять участие  любой. Нет ограничений ни возрастных, ни по месту жительства. Арт-маркет давно перешел границу международного мероприятия. К нам регулярно приезжают из разных городов России, среди участников есть и репатрианты из Турции. Они специально подгоняют свои рабочие графики так, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Арт-маркет — это осмотр достижений, мотивация, импульс, мероприятие которое задало изначально социальный ориентир для многих, многих жителей республики. Важно понимать, что если все мы будем изучать наши города, будем формировать городские сообщества, взаимодействовать с ними, то жизнь в эру ограниченных ресурсов станет лучше, добрее и индекс напряженности в городах потихоньку будет спадать", — сказала Ирисова-Багапш.


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