Евстафьев о гуманитарных паузах в Гуте: тяжелая ситуация

"Это очень важное решение, которое позволяет мирным жителям выходить в безопасном режиме из района боевых действий. Это, с одной стороны, акт доброй воли со стороны России и официального Дамаска. С другой стороны, это понимание того, что в Гуте достаточно тяжелая гуманитарная ситуация, значительная часть мирных жителей не может выйти из района. Такое ключевое решение, которое показывает, кто заинтересован в нормализации ситуации в Гуте, а кто хочет сохранить этот исламистский анклав практически в центре страны", — отметил в эфире радио Sputnik политолог.

В Восточной Гуте – районе Дамаска, где правительственные войска ведут операцию против террористов – со вторника по поручению президента России Владимира Путина, ежедневно будут вводить пятичасовые гуманитарные паузы, объявил на коллегии министр обороны России генерал армии Сергея Шойгу.

Россия, по словам главы Минобороны, предлагает "в самое ближайшее время" создать на базе ООН и под ее руководством международную оценочную гуманитарную комиссию, "которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни СМИ, ни гуманитарные организации".