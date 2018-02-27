Тарба: российские сенаторы поддержат проекты "Послов доброй воли Абхазии"

"Встреча была посвящена созданию группы поддержки движению "Послы доброй воли Абхазии", в частности, обсуждали и проекты Фонда «Горная Абхазия». Открывал встречу заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев. Мы благодарны за то, что на таком высоком уровне нас встретили, поддержали. Все сенаторы, которые присутствовали на встрече выразили готовность поддерживать те проекты, которые были озвучены. Рабочая группа создана, ее возглавляет сенатор Игорь Морозов. Планируем провести ряд рабочих встреч для осуществления проектов, таких, как проведение поисковых экспедиций к местам боев Второй мировой войны. В прошлом году президент Абхазии поручил нам реализовать эти экспедиции. Они проходили при помощи поискового движения России и Института археологии академии наук России. Мы предложили вывести проект на новый, более качественный уровень. При экспертной и финансовой помощи надеемся сделать большие экспедиции к перевалам Санчара, Марыху, Клухор. Надеемся, что они станут ежегодными.

Также мы обсуждали наше соглашение с Русским географическим обществом, надеемся, что сенаторы нам помогут в реализации совместного с министерством культуры Республики Абхазия международной археологической экспедиции в горы Абхазии к древним стоянкам человека. В июле-августе планируем экспедиции реализовать. Мы презентовали работу «Послов доброй воли Абхазии», рассказали о проектах которые были реализованы за полгода. Встречей очень довольны, надеюсь, в ближайшее время сможем порадовать реальными проектами", — рассказал Тенгиз Тарба.

Во вторник в Москве в Совете Федерации России прошла встреча, посвященная созданию парламентской группы по поддержке благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".