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Виктор Баранец
© Фото: из личного архива Виктора Баранец

Баранец: без поддержки с воздуха террористов в Сирии американцы взвыли

Радио
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал для радио Sputnik причины повышенного беспокойства США от размещения российских ЗРК в Сирии.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел комитету палаты представителей по вооруженным силам заявил, что Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке. В частности, американцы особенно опасаются зенитно-ракетных комплексов России. Вотел отметил, что рост их количества угрожает возможности американской армии доминировать в воздушном пространстве.

"В настоящее время в Восточной Гуте окружена очень серьезная крупная группировка террористов, которую окружает сирийская армия, а российские военные самолеты прикрывают эту группировку. Он уверен, что, не имея возможности с воздуха поддерживать террористов, американцы потому и "взвыли", говоря о том, что российская авиация мешает американцам прикрывать их террористов, воспитанников. Они сосредоточены  только в Восточной Гуте, но и в Идлибе, и в других районах. Собственно, только этим лицемерным заявлением американского генерала и вызвана это его плаксивое заявление", — отметил опытный военный эксперт в эфире радио Sputnik.

 




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