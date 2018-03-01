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Дмитрий Свищев
© Sputnik. Александр Натрускин

Свищев: истерия ВАДА к России не прекратится до конца ЧМ по футболу

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Россия с 1 апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, сообщила менеджер ВАДА по связям с общественностью Мэгги Дюран. Новая волна истерии не прекратится до конца проведения чемпионата мира по футболу, сказал в эфире радио Sputnik депутат Госдумы России Дмитрий Свищев.

"Год назад пытались отлучить от крупнейших спортивных соревнований, пугали нас, действительно,  некоторые кубки мира, некоторые даже чемпионаты мира отменяли. Но практически все национальные федерации вернули право проведения российским организаторам международных соревнований.  Все прекрасно понимают, что у нас соревнования проводятся на высочайшем уровне.  Хотя международные федерации, мягко говоря, трамбовали нас  по этому вопросу. Поэтому новая волна истерии —  это, скажем, продолжение, отголоски многоступенчатой российской кампанию. Я думаю, это не прекратится до конца проведения чемпионата мира по футболу. Все они завязывают вопрос  с восстановлением в правах РУСАДА, получение аккредитации в ВАДЕ. Я считаю, это просто причина. Нам поэтому и не выдают аккредитацию. Потому что все вопросы,  связанные с восстановлением в правах РУСАДА были решены. Самый главный вопрос, чтобы мы признали, что допинг у нас носил государственную поддержку, чуть ли не государственная программа у нас была. Конечно, такое признать невозможно, никогда у нас такого не было и не будет", — сказал Свищев в эфире радио Sputnik.

Россия с 1 апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет к тому времени восстановлено в правах, сообщила менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран.





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