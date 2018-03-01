Безпалько: Америка и Россия будут договариваться на руинах Европы

В случае конфликта между Америкой и Россией первый удар будет нанесен по Европе, сказал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя выступление главы МИД России Лаврова на конференции по разоружению.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве выразил мнение относительно ядерной политики США. Министр отметил, что американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

"Сергей Лавров имел ввиду то, что первый удар, в случае чего, будет нанесен именно по Европе. Даже если учесть, что там находятся американские вооруженные силы, то пострадают страны, жители Европы, экономика объединенной Европы. После чего американцы начнут договариваться в случае конфликта с Россией. Но договариваться они будут именно на руинах европейских городов, на руинах самой Европы. То есть, размещая тактическое ядерное оружие на территории Европы, американцы очень благородно ставят в качестве пушечного мяса, некого буфера между собой и Россией все страны Европы. При этом они ничего не потеряют, потому что в случае возможного конфликта по самой территории США удар нанесен скорее всего не будет. И даже в случае разрушенной Европы, которая сейчас является их союзником, они избавятся от экономического конкурента", — сказал Безпалько в эфире радио Sputnik.