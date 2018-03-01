21:37 01 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Богдан Безпалько
© Sputnik.

Безпалько: Америка и Россия будут договариваться на руинах Европы

Радио
Получить короткую ссылку
1210

В случае конфликта между Америкой и Россией первый удар будет нанесен по Европе, сказал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя выступление главы МИД России Лаврова на конференции по разоружению.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве выразил мнение относительно ядерной политики США. Министр отметил, что американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

  "Сергей Лавров имел ввиду то, что первый удар,  в случае чего, будет нанесен именно  по Европе. Даже если учесть, что там находятся американские  вооруженные силы, то пострадают страны,  жители Европы, экономика объединенной Европы. После чего американцы начнут договариваться в случае конфликта с Россией. Но договариваться они будут именно на руинах европейских городов, на руинах самой Европы. То есть, размещая тактическое ядерное оружие на территории Европы, американцы очень благородно ставят в качестве пушечного мяса, некого буфера между собой  и Россией все страны Европы. При этом они ничего не потеряют, потому что в случае возможного конфликта по самой территории США удар нанесен скорее всего не будет. И даже в случае разрушенной Европы, которая сейчас является их союзником, они избавятся от экономического конкурента", — сказал Безпалько в эфире радио Sputnik.    




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Силуэт мужчины с костылем
    Минюст - "воскреситель"

    Министерство юстиции Казахстана "воскресило" пенсионера, который пять лет числился "умершим" в государственной базе данных физлиц.

  • Оружие. Архивное фото
    Торговцы смертью

    В США задержаны два гражданина Кыргызстана, которые пытались отправить более сотни единиц огнестрельного оружия в Чечню.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

  • Корнелиу Чуря
    Визит с подтекстом

    Политолог объяснил, почему президенту Молдавии Игорю Додону стоит совершить рабочий визит в США, и чего ждать от этой поездки.

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Сбор мимозы
Желтое золото абхазской Ривьеры
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia