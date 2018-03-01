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Адгур Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военный прокурор Агрба о преступлениях людей в погонах в Абхазии

Радио
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В последние годы возросло количество преступлений по неосторожности совершенные офицерами в алкогольном опьянении, сказал военный прокурор Абхазии Адгур Агрба в интервью радио Sputnik.

"Дела с участием военнослужащих офицерского состава попадают в Военную прокуратуру крайне редко, потому что они дисциплинированы. Среди военнослужащих срочной службы, их у нас больше, распространяются такие  преступления, как самовольное оставление военной части, дезертирство. Бывают и офицеры,  которые совершают преступления по неосторожности, такие, как ДТП. В последнее время участились такие преступления, как незаконное приобретение и хранение наркотических веществ. Другие преступления в отношении офицерского состава бывают крайне редко. Государственная служба охраны Абхазии — элитная организация.  Говорить о том, что они часто допускают правонарушения, нам не приходится. Но мы сталкиваемся с преступлениями, совершенными ими по неосторожности. К примеру,  ДТП, совершенные лицами в алкогольном опьянении. Сроки наказания большие, если в ДТП погиб человек,  то срок предусматривает лишение свободы до 10 лет", — сказал военный прокурор Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия.

1 марта 2018 года исполняется 25 лет со Дня образования Военной прокуратуры республики Абхазия. В честь юбилейной даты в студии радио Sputnik Абхазия военный прокурор страны Адгур Агрба рассказал о наиболее резонансных делах, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам ведомства.




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