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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Sputnik. Владимир Федоренко

Джабаров о послании Путина российским сенаторам: самое сильное за все годы

Радио
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Президент России Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию затронул вопросы, касающиеся вооружения. Это самое сильно послание, сказал в эфире радио Sputnik первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров.

"На мой взгляд, это самое сильное президентское послание за все годы, очень впечатлило. Главная цель, мне кажется, охладить пыл наших партнеров на Западе, которые сделали ставку на решение вопросов силовым методом, продвигаясь к нашим границам, усиливая вооружение. Президент показал, что этот путь для взаимоотношений с Россией абсолютно бесперспективный, потому что нас этим не запугать и лучше давайте садиться за стол переговоров, тем более мы к этому открыты всегда. И во-вторых, конечно, на фоне усиливавшихся санкции и давления, президент показал всему народу, что для нас опасно отсутствие безопасности", — отметил в эфире радио Sputnik Владимир Джабаров.

В мире нет ничего подобного новому российскому ракетному вооружению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Президент напомнил, что в конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Были также продемонстрированы кадры испытания. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.




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