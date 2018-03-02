Жемчугов об угрозе бактерий из космоса: все аппараты стерилизуются

Автомобиль Tesla Rodster, запущенный в космос, в случае столкновения с Марсом занесет на планету земные бактерии. Об этом предупредили американские ученые. Комментируя данное заявление, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik сказал, что все спускаемые аппараты стерилизуются.

"Бактерии из чужих планет — это реальная опасность для того места, в которое они попадают, или наоборот, как инструмент для их развития. Одна из гипотез происхождения жизни на Земле — занесенные микробы метеоритами, что и явилось началом биологической жизни на Земле. Почему бы и не наоборот? Для этого существуют очень жесткие правила. Для подготовки к космическим полетам наших кораблей, особенно с посадками со спускаемыми аппаратами на Луну или на Марс, их стерилизуют", — сказал в эфире радио Sputnik Жемчугов.

В начале февраля новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно запустила в космос спорткар Илона Маска. За рулем машины сидел манекен, прозванный "звездным человеком" в честь одной из песен британского рок-музыканта Дэвида Боуи. После выхода на орбиту "пассажир" отпраздновал это, прослушав две композиции Боуи — "Space Oddity" и "Life on Mars?".

Изначально машина должна была отправиться в многомесячный полет в сторону Марса и миновать планету на небольшом расстоянии от ее поверхности. Но после запуска траектория увела "Теслу" в сторону пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Несмотря на отклонения от плана, многие ученые назвали этот запуск качественным скачком и знаковым событием для космонавтики.