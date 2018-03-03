Эйсмонт: Роскосмос и NASA будут осваивать окололунную орбиту

"Сейчас в США разворачивается новая программа, которая должна прийти на смену МКС. Это программа заключается в том что, МКС перемещается с орбиты околоземли на орбиту окололуны. Поскольку операция по полету на Марс, включает этапы, требующие предварительной отработки, было показано, что эти предварительные этапы удобно делать на арбите окололуны. Новые программы не оставят без работы промышленность США, которые заняты поддержанием и обслуживанием МКС. Если МКС, как планируется к 2025 году, прекратит свое существование, может и раньше, то компания типа Lockheed боинг останется без работы, а это большие деньги, и конечно терять эти деньги этим компаниям не хотелось бы. Что касается участия Россий в полете на орбиту окололуны, то здесь, надо сказать, были предварительные переговоры между Роскосмосом и NASA, было даже подписано соглашение о намерениях, которое предполагает в дальнейшем подписание более серьезного соглашения. И согласно нему в программе разворачивания МКС, условно говоря, на орбите окололуны будет участвовать и Роскосмос", — сказал в эфире радио Sputnik Натан Эйсмонт.