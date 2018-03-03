19:43 03 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт
Научная Россия

Эйсмонт: Роскосмос и NASA будут осваивать окололунную орбиту

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik о планах американцев по освоению окололунной орбиты и о возможности участия в этом Роскосмоса.

"Сейчас в США разворачивается новая программа, которая должна прийти на смену МКС. Это программа заключается в том что, МКС перемещается с орбиты  околоземли на орбиту окололуны. Поскольку операция по полету на Марс, включает этапы, требующие предварительной отработки, было показано, что эти предварительные этапы удобно делать на арбите окололуны. Новые программы не оставят без работы промышленность США, которые заняты поддержанием и обслуживанием МКС. Если МКС, как планируется к 2025 году, прекратит свое существование, может и  раньше, то компания типа Lockheed  боинг останется без работы, а это большие деньги, и конечно терять эти деньги этим компаниям не хотелось бы. Что касается участия Россий в полете на орбиту  окололуны, то здесь, надо сказать, были предварительные переговоры между Роскосмосом и NASA, было даже подписано соглашение о намерениях, которое предполагает в дальнейшем подписание  более серьезного соглашения. И согласно нему в программе разворачивания МКС, условно говоря, на орбите окололуны будет участвовать и Роскосмос", — сказал в эфире радио Sputnik Натан Эйсмонт.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Люди на одной из центральных улиц Бишкека возле площади Ала-Тоо. Архивное фото
    Подзабыли язык

    Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.

  • Александр Лукашенко, архивное фото
    Белорусский интерес

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Ученики в таджикской школе
    Рахмон – вдохновитель

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.

  • Процесс производства сигарет.
    Алкогольный транзит

    Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участники фестиваля Холи в Индии
Традиционный фестиваль "Холи" в Индии
На парусах истории: архитектор из Гудауты рассказал о своих работах
На "парусах" истории: архитектор из Гудауты рассказал о своих работах
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia