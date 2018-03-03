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Адгур Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о взрыве в Приморском: ждем экспертов из России для осмотра места чп

Радио
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Военная прокуратура Абхазии несколько месяцев продолжает расследование причин взрыва на складе боеприпасов Минобороны республики в селе Примосркое. О ходе следствия в эфире радио Sputnik рассказал военный прокурор Адгур Агрба.

"За 25 лет  существование прокуратуры было расследовано более 2000 уголовных дел. Есть уголовные дела, которые направляются в  военный суд, среди них есть громкие дела. Совсем недавно, в августе месяце прошлого года, на складе боеприпасов в селе Приморское прогремел взрыв. Это уголовное дело расследуется нами по настоящее время. Оно было возбуждено по 358 статье Уголовного Кодекса Абхазии. Там погибли двое граждан России. Учитывая большой резонанс этого дела, нами была направлена соответствующая криминалистическая экспертиза в Россию. Ввиду того, что необходимых специалистов  у нас нет,  ждем экспертов, которые нам смогут помочь провести осмотр происшествия. Около 80000 неразорвавшихся снарядов разбросаны по сей день по всему селу", — сказал военный прокурор Абхазии в эфире радио Sputnik.
1 марта 2018 года исполняется 25 лет со Дня образования Военной прокуратуры республики Абхазия. В честь юбилейной даты в студии радио Sputnik Абхазия военный прокурор страны Адгур Агрба рассказал о наиболее резонансных делах, с которыми пришлось столкнуться сотрудникам ведомства.




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