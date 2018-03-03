Саманба о путешествии по России: это меняет

"Поначалу было много опасений, я вообще не представлял, как это будет, говорил, что проеду 500 км и придется все это свернуть, но вошел в процесс. Я сам по себе максималист, люблю доводить все до конца. Мне стало интересно, что же будет, если не останавливаться, двигаться вперед и вперед? Втянулся, мне очень понравилось. Я живу маленькую, непохожую ни на что жизнь, это меняет, это запомнится навсегда. Видел много всего, чего не покажут в СМИ. Бывают, конечно, что хочется выть от отчаяния. Я рассказываю о себе и люди настолько проникаются этим, что говорят, будем следить и говорить, в каком ты городе своим друзьям. И уже было так два раза, что меня подобрали", — сказал путешественник Денис Саманба.

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