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Екатерина Добрякова
© Фото: Николай Богданович

Дизайнер Добрякова о моде на весну: вызывающее, кричащее и нелепое

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О трендах весны 2018 года в эфире радио Sputnik рассказала дизайнер одежды Екатерина Добрякова.

"Если вы видите что-то совсем вызывающее, кричащее и нелепое – это тренд. Антиженственное, мешковатое, все очень спортивное, гипертрофированное – это сейчас тренд. Можно быть модным, не покупая вещи за огромные деньги", — отметила в интервью радио Sputnik дизайнер одежды Екатерина Добрякова.

Подробности слушайте в подкасте. 

 

 




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