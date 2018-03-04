Дизайнер Добрякова о моде на весну: вызывающее, кричащее и нелепое

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Друг молодежи: участники "Молодой Абхазии" о Сергее Багапш Первому президенту признанной Абхазии Сергею Багапш 4 марта исполнилось бы 69 лет. Авторы проекта "Молодая Абхазия", со дня создания которой прошло 10 лет, рассказали корреспонденту Sputnik о своем знакомстве с президентом. 16

Вершитель истории: молодежь о Владиславе Ардзинба Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года. О том, каким он был политиком и человеком, какую он сыграл роль в становлении государства, представители молодого поколения Абхазии поделились со Sputnik. 82