Ахба: туроператоры заинтересованы в услугах квартиросдатчиков в Абхазии

"В Абхазии есть закон об индивидуальных средствах размещения, который сегодня не в полной мере соблюдается. Квартиросдатчики должны выступать в качестве индивидуальных предпринимателей. В этом законе отражен механизм, как они должны регистрироваться, регистрацией занимаются муниципалитеты. В свою очередь, муниципалитеты должны регистрировать квартиросдатчиков и ставить на учет в налоговых органах. Сегодня эта процедура не до конца соблюдена. Мы этот закон обсуждали, но проблемы остались открытыми. Раньше им помогали квартбюро, но сегодня времена другие, нужно менять подходы. Обсуждаем с муниципалитетеами необходимость создания, и уже созданы такие площадки, как национальные порталы, где размещаются услуги квартиросдатчиков. Мы будем продвигать их услуги как на абхазском рынке, так и на территории России. Также сегодня появляются такие туроператоры, которые хотят продвигать услуги индивидуальных средств размещения. В Абхазии появляются элитные квартиры, их услуги туроператоры также хотят включать в свои программы", — отметил Ахба.



