Ермаков: страны Балтии голосуют в соответствии с американской позицией

"В рамках НАТО, решения принимаются консенсусно и мы видим, как в соответствии с американской позицией голосуют страны Балтии. Они не могут противодействовать американскому желанию еще больше втянуть европейские, натовские страны в военное приготовление, в том числе в развитие программ применения ядерного оружия. Надо признать, что пока США не хотят, развертывать ядерные боезаряды на территории новых стран членов. Но развивают авиацию двойного назначения, то есть самолеты, носители которых способны вместить бомбы Б-61, разной модификацией, которую уже в достаточном количестве складированы на территории ЕС членов НАТО", — сказал Ермаков в эфире Sputnik.