Юрьев о требовании США к России выполнять резолюции СБ ООН: беспредел

Администрация США потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН.

"Мне кажется, что самые худшие черты советского режима, особенно сталинского, все блестяще унаследованы и развиты Соединенными Штатами Америки и сегодняшнем западным миром. Что такое была самая демократическая в мире советская Конституция? Она была чисто пиаровским документом. Там было записано про свободу выборов, про свободу печати, про свободу перемещения. Все это было только для вывески. Но Конституция была очень демократическая. То же самое сделали сегодня США и Запад со всей системой международных договоренностей, со всей системой действий ООН. То есть они могут выдвигать резолюции, принимать решения. Все это вообще не имеет ни к чему никакого отношения, кроме прикрытия жесткого исполнения их диктаторской воли", — отметил Юрьев в эфире радио Sputnik.



