Павлов: "Форма воды" - фильм под Оскар

Это не было секретом: все были уверены, что "Форма воды" Гильермо дель Торо получит-таки свою заслуженную награду. А этот фильм, как это ни удивительно, суперполиткорректный. Гильермо дель Торо может быть интересным режиссером, может снимать без оглядки на общественное мнение или мнение тех, кто дает призы. Но вот этот фильм он снимал все-таки "под награду", это сто процентов. Что нужно показать в фильме, чтобы быть успешным режиссером и получить заветную награду? Нужно взять все возможные меньшинства, показать, насколько они были обездолены в сложной культурно-политической ситуации в США, в частности, в 1963 году. Что мы видим? Мы видим, что тяжело жилось женщинам, которые работают. Мы видим белую женщину, немую уборщицу, у которой к тому же проблемы с личной жизнью. Мы видим чернокожую женщину, которую дома третирует муж. Мы видим гомосексуальное меньшинство – сосед, которого играет Ричард Дженкинс, и это худшая роль, на мой взгляд, Ричарда Дженкинса, но которая была номинирована как лучшая мужская роль второго плана. К этому нужно добавить Ихтиандра – некое символическое меньшинство. И все эти меньшинства живут, угнетаемые белым гетеросексуалом, который честно выполняет свою работу. У него есть некоторые проблемы, он грубоват, но в целом нормальный семьянин. Чтобы его образ не был слишком обаятельным, показывают, как он пристает к главной героине. И главный злодей фильма – не Ихтиандр (который, между прочим, съедает котика – и все равно мы это ему прощаем), а белый гетеросексуальный мужчина, семьянин, рабочий человек. Он является воплощением зла. И это некоторым образом отражает сегодняшнюю социально-культурную, политкорректную ситуацию в США", – сказал Александр Павлов в эфире радио Sputnik.



