23:24 05 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Александр Павлов
Деловая газета.юг

Павлов: "Форма воды" - фильм под Оскар

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

Завоевавший "Оскар" фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" - суперполиткорректный, сказал в эфире радио Sputnik кинокритик Александр Павлов.

Это не было секретом: все были уверены, что "Форма воды" Гильермо дель Торо получит-таки свою заслуженную награду. А этот фильм, как это ни удивительно, суперполиткорректный. Гильермо дель Торо может быть интересным режиссером, может снимать без оглядки на общественное мнение или мнение тех, кто дает призы. Но вот этот фильм он снимал все-таки "под награду", это сто процентов. Что нужно показать в фильме, чтобы быть успешным режиссером и получить заветную награду? Нужно взять все возможные меньшинства, показать, насколько они были обездолены в сложной культурно-политической ситуации в США, в частности, в 1963 году. Что мы видим? Мы видим, что тяжело жилось женщинам, которые работают. Мы видим белую женщину, немую уборщицу, у которой к тому же проблемы с личной жизнью. Мы видим чернокожую женщину, которую дома третирует муж. Мы видим гомосексуальное меньшинство – сосед, которого играет Ричард Дженкинс, и это худшая роль, на мой взгляд, Ричарда Дженкинса, но которая была номинирована как лучшая мужская роль второго плана. К этому нужно добавить Ихтиандра – некое символическое меньшинство. И все эти меньшинства живут, угнетаемые белым гетеросексуалом, который честно выполняет свою работу. У него есть некоторые проблемы, он грубоват, но в целом нормальный  семьянин. Чтобы его образ не был слишком обаятельным, показывают, как он пристает к главной героине. И главный злодей фильма – не Ихтиандр (который, между прочим, съедает котика – и все равно мы это ему прощаем), а белый гетеросексуальный мужчина, семьянин, рабочий человек. Он является воплощением зла. И это некоторым образом отражает сегодняшнюю социально-культурную, политкорректную ситуацию в США", – сказал Александр Павлов в эфире радио Sputnik.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    День выборов

    Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

  • Лекарственные средства
    Раковый бюджет

    Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.

  • Клод Бланшмезон
    Балтийский демарш

    Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
Как на термальном источнике томаты выращивают
Абхазский "Лидер" с турецкими корнями: как на термальном источнике томаты выращивают
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia