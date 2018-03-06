Шария: "Чегемские высоты" в этом году останутся непокоренными для Абхазии

Для тех, кто будет участвовать в международном конкурсе имени Фазиля Искандера от Абхазии и Северного Кавказа, учреждена номинация "Чегемские высоты", но, к сожалению, в этом году молодые люди из Абхазии не представили работы, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия журналист, писатель Виталий Шария.

"Возвращаясь к теме конкурса Фазиля Искандера, кстати, спасибо Русскому Пен-центру, который этот конкурс начал проводить, популяризируя имя нашего знаменитого земляка, который был вице-президентом этого Пен-центра. В прошлом году мы с Ричардом Чкадуа получили почетные дипломы в номинации "проза". В прозе было сложно конкурировать, участвовало около 40 писателей из России и других стран, в поэзии было поменьше, а киносценарий представил вообще один человек, он и получил премию.

На конкурс 2018 года к этим трем номинациям добавили еще одну номинацию "Чегемские высоты". Те люди, которые будут участвовать в одной из этих трех номинаций из Абхазии и, как я понял, еще с Северного Кавказа, если им меньше 35 лет, они могут номинироваться на премию "Чегемские высоты". Их отдельно будут как-то поощрять.

Мы решили, что нельзя, чтобы протянутая рука Русского Пен-центра повисла в воздухе, но получилось так, что, к сожалению, никого не нашли. Последний день приема произведений на этот год был 1 марта, то есть, надо уже думать о конкурсе на будущий год", — сказал Виталий Шария.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским Пен-центром в августе 2016 года. В 2017 году писатели из Абхазии Виталий Шария и Ричард Чкадуа были отмечены почетными дипломами премии имени Искандера.