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Политолог Алексей Мартынов на радио Sputnik
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Мартынов об отношении Запада к России: война без видимой линии фронта

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Об отношении Запада к России, о политических процессах в мире в эфире радио Sputnik рассказал политолог Алексей Мартынов.

"Эта история началась не вчера, не два и даже не двадцать пять лет назад. Да, в 90-е годы после развала большой советской страны многим показалось, что этот процесс сегментирования большого постсоветского пространства, как оно теперь называется, будет продолжаться бесконечно долго и все это будет делиться, пока вся Россия не поделится на 85 суверенных государств, в виде субъектов, которые присутствуют в РФ. Этот процесс был остановлен. И вот момент того, как  он был остановлен, началось прямое активное противостояние. И оно, естественно, будет продолжено. Цели наших оппонентов понятны. Нас не должно быть вообще, имею ввиду, как одной седьмой части суши, как нации в политическом значении.

Наша цель – не просто сохранить, стагнировать, а развивать то же наступление. Собственно об этом говорил президент Путин в своем послании Федеральному Собранию. Технологический рывок, технологическое обеспечение прорывного роста…

Я думаю, если подобное движение, хотя бы начнется, я уверяю, что вот то сегментированное постсоветское пространство начнет снова собираться в больший и единый проект. Тому предпосылки есть. 

И вот этот импульс, искру, которую сегодня зажигает Путин, если удастся, если та часть коллаборантов среди национальной элиты не сможет оказать критического влияния на этот курс, а я, надеюсь, что не сможет, потому что мы об этом знаем и говорим, то действительно 21 век будет веком наших побед. Но это не значит, что нам не будут противостоять, нам не будут мешать, с нами не будут воевать подобным образом. То что сегодня делает США коллективно с Западом по отношению к России, безусловно, это война. Другое дело, что это война без видимой линии фронта, без сводках о погибших", — сказал Мартынов в эфире радио Sputnik.




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