Яхина о проекте "Good Choice": откровенная история про жизнь

"Мы хотим показать, как за полгода девушка может измениться не только внешне. Взяться за себя, поверить в себя, для этого и существует наш проект. У нас собрана целая команда специалистов – диетолога, психолога. Мы хотим показать, как можно избавиться от лишнего веса, будет прослеживаться динамика, пациент будет сдавать анализы, постоянно будет под наблюдением. Мы ожидаем большие изменения и в психологическом состоянии. Героиня очень открытая, она готова к съемкам. Заявок у нас было очень много. Мы планировали троих героев выбрать, но получилась четверо. Это четыре откровенные истории про их жизнь", — сказала Яхина в эфире радио Sputnik Абхазия.