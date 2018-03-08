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Александр Гусев
© Sputnik Владимир Трефилов

Гусев: Запад ищет российский след в каждом инциденте

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Что бы ни происходило в мире, везде можно "усмотреть" российский след, а за этим – усиление санкций, и можно отказаться от любого спортивного мероприятия, считает доктор политических наук.

В каждом инциденте британские и американские власти ищут какой-то российский след. Об этом заявил радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018, который состоится в России. Ранее Джонсон заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если в инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".

"В каждом действии за пределами нашей страны искать российский след – это "попахивает" маразмом", — отметил Гусев.




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