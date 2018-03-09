Даурова: транспортники Абхазии живут своей жизнью

"Транспортные компании Абхазии, которые обслуживают населения страны и встречают гостей, играют большую роль в становлении имиджа республики. Сегодня они все живут своей жизнью, они не могут вырабатывать определенные правила взаимоотношения, в результате чего теряется имидж страны. Именно для совместного решения проблемы мы презентовали данную гильдию, чтобы все транспортники нашей страны были объединены, и могли бы продумать все свои действия. При ТПП Абхазии создано множество союзов и гильдий, которые работают продуктивно и вырабатывают совместные действия, решения, а затем их осуществляют, такую же работу мы будем проводить и союзом транспортников. Президент союза Георгий Ачба встретится с руководителями транспортных структур, чтобы объединиться, консолидированно общаться между собой и вырабатывать определенные задачи, цели, которые возникают в ходе деятельности", — сказала Даурова в эфире радио Sputnik Абхазия.