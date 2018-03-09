Хинтба о концерте "РУСДРАМ-Opera 2.0": давно такого не видел

"Я, естественно, общался с артистами. Они, конечно, в полном восторге от приема нашей публики. Я сам сидел в первом ряду амфитеатра и, когда начинались бесконечные овации, у меня было ощущение, что этой энергетической волной меня выбросит на сцену. Вот такой силы были аплодисменты. Я давно такого не видел и, конечно, для них это колоссальное удовольствие. Они сказали, что у нас одна из лучших публик в мире. Такой заряд энергии, позитива получили. Все очень воодушевлены, довольны. Я думаю, что с этими замечательными певцами продолжим сотрудничество в разных форматах ", — сказал Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия.