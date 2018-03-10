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Сергей Соседов
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Соседов: "ложащиеся на ухо" песни непросто написать

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Именно в советское время было написано очень много любимых народом песен, с чем это связанно в эфире радио Sputnik рассуждает музыкальный критик, радиоведущий Сергей Соседов.

"Простые, любимые песни создать очень трудно. Например, Yesterday или Темную ночь, написать очень трудно. Для создания таких песен нужен особый дар. Поэтому, я не согласен, что простые песни, ложащиеся на уха, просты в написании. Простые мелодии отнюдь не значит, что их легко написать.  В советское время было очень много любимых песен, а сейчас их нет. В 90-ые годы все разрушили, все опустошили, а на пустом месте ничего не родить. Школа композиторская ушла. Дунаевский, Пахмутова, Тухманов, Зацепин — композиторы были один лучше другого, и песни мы их до сих пор слушали, и будем слушать, они созданы навечно", — сказала Соседов в эфире радио Sputnik. 





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