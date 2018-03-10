Соседов: "ложащиеся на ухо" песни непросто написать

"Простые, любимые песни создать очень трудно. Например, Yesterday или Темную ночь, написать очень трудно. Для создания таких песен нужен особый дар. Поэтому, я не согласен, что простые песни, ложащиеся на уха, просты в написании. Простые мелодии отнюдь не значит, что их легко написать. В советское время было очень много любимых песен, а сейчас их нет. В 90-ые годы все разрушили, все опустошили, а на пустом месте ничего не родить. Школа композиторская ушла. Дунаевский, Пахмутова, Тухманов, Зацепин — композиторы были один лучше другого, и песни мы их до сих пор слушали, и будем слушать, они созданы навечно", — сказала Соседов в эфире радио Sputnik.



