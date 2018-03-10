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Анастасия Апатикова
© Sputnik Бадри Есиава

Апатикова: России и Абхазии необходимо соглашение о страховании туристов

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Как привлечь туриста в Абхазию, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал ведущий менеджер крупнейшего российского туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершатся 10 марта в Абхазии. Помимо рабочих встреч и круглых столов, в программе форума экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру. В форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин".

Своими впечатлениями об участии в форуме со Sputnik поделилась ведущий менеджер крупнейшего российского туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

"Подобные форумы очень полезны, потому что в таких кулуарных и теплых беседах можно решить очень насущные и важные вопросы. Мы обсуждали вопрос страхования, который очень актуален на сегодняшний день. Без его решения въезд туристов на территорию Абхазии невозможен. Каждый год его решение откладывается и наши туристы здесь находятся не в защищенном состоянии. Только благодаря директорам отелей, хорошим связям с учреждениями здравоохранения, помощь нашим туристам оказывается. Если бы был принят двусторонний договор о страховании, никаких проблем не было бы. С Абхазией работать комфортно, наши туристы с удовольствием сюда едут. Но, к сожалению, возвратных туристов становится все меньше. Почему? Абхазии после войны 1992-1993 годов тяжело, она нанесла большой ущерб государству. На протяжении 10 лет мы объясняли туристам, что Абхазия встает, поднимается из руин и туристы воспринимали это нормально. К сожалению, темпы развития очень низкие, инфраструктура практически не развита. Очень актуален вопрос государственной безопасности, его тоже нужно решать, чтобы туристам можно было спокойно выходить на общественные пляжи», — рассказала Апатикова в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 

Она также отметила, что должна быть реклама курорта в СМИ и в интернете. Ни в коем случае нельзя распространять негативную информацию. Надо больше и громче говорить о плюсах, ведь их у Абхазии немало, а минусы решать кулуарно. 





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