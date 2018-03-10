Гуманова о "флешмобе Золушки": саморазрушение

"Для того чтобы этим увлечься нужно себя отвергнуть, захотеть свой образ заменить кем-то другим. Девушка должна себя ненавидеть, чтобы захотеть перестать быть собой, превратиться в кого-то другого. Объединяются они потому что, для людей естественно собираться в стаи и девушка там надеется найти поддержку, а на самом деле это не поддержка, а саморазрушение. Надо правильно худеть, понимая, что у тебя со здоровьем происходит на самом деле, можно ли тебе, насколько это безопасно. И чтоб это было заботой о себе, а не саморазрушением. Если ты сама хочешь улучшить свое тело, и ты чувствуешь что это тебе на пользу, то да. Но когда общество начинает тебе что-то навязывать, то здесь нужно отстаивать свои границы", — сказала психолог, комментируя флешмоб.