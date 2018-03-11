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Карине Даниелян
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Даниелян: количество стихийных бедствий за полвека утроилось

Радио
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Эколог Карине Даниелян рассказала о важности сохранения экологического баланса в эфире радио Sputnik.

В беседе на радио Sputnik Армения она отметила, что человечество уничтожает не только окружающую среду, но и себя.

"Сегодня остро стоит вопрос сохранения жизни не животных или растений, а всего человечества. Достаточно почитать научную литературу, и станет ясно, что мы сейчас на таком этапе, когда планета уже отторгает нас. Это результат антропогенной деятельности", — сказала Даниелян.

Она добавила, что, по данным ООН, количество стихийных бедствий за полвека утроилось, а экономический ущерб от них за последние 10 лет удвоился. Ситуацию осложняют техногенные катастрофы. Климат на планете меняется не только из-за "парникового эффекта", но и потому, что человек уничтожает экосистемы.

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